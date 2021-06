Gazzetta, Laudisa: "Rinnovo Insigne in stand-by, non c'è ancora accordo"

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul possibile rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui contratto con il Napoli scadrà tra poco più di un anno stando agli accordi attuali: "Almeno per il momento - le parole del giornalista nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli - la situazione è in stand-by. Le parti si sono parlate, ma non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità già prima degli Europei".