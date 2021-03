Gazzetta, Malfitano: “Cambiare allenatore non risolve il problema. Su Insigne..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista. "Chi allenerebbe il Napoli in questo momento? Se ci fosse stato come presidente Corrado Ferlaino avrei detto Enzo Montefusco. Ma in questo momento sarebbe inutile, non serve cambiare allenatore adesso. Se c'è ancora la possibilità - molto relativa - di puntare al quarto posto non è mandando via l'allenatore che si risolve il problema. I giocatori in questo momento sono incapaci di sopportare le tensioni e di dare continuità. Sfogo di Insigne? Io sono sempre del parere che un capitano non dovrebbe lasciarsi andare ad atteggiamenti del genere. La critica prima ha bacchettato Insigne poi ha cercato alibi per giustificarlo. Tutto bene ma per me è stato un errore quello che ha commesso. Io sono convinto che ieri Insigne abbia chiesto scusa ai compagni nello spogliatoio perché gli stessi compagni non l'avranno definito così quando lui ha sbagliato il rigore in Supercoppa. Se avessimo anche noi il buonsenso e il coraggio di criticare certi atteggiamenti senza dovere niente e nessuno... Ho 42 anni di professionismo e ho lavorato con tanti grandi ma il sedicente procuratore di Insigne mi attacca, sarà una persona insignificante perché non lo conosco. Il fatto che io non lo conosca dà l'idea della sua importanza. Certe cose mi fanno soltanto ridere".