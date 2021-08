Gazzetta, Malfitano: "Mi sono ricreduto su un azzurro, mi sta impressionando"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Impossibile da dimenticare l'ultima gara con lo Spartak. Genoa? Con Petagna titolare il Napoli dovrebbe giocare in maniera diversa, non potrebbe pensare alle verticalizzazioni e alla velocità. Io penso che Spalletti sceglierà il falso 9 e dunque con Lozano dall'inizio. Elmas? Mi ha impressionato molto, è il più in forma del Napoli. Io mi sono molto ricreduto su questo ragazzo".