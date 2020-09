Gazzetta, Malfitano: "Napoli non è da scudetto, ma non parlatemi di griglie..."

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna contro il Pescara mi è piaciuto e credo che Gattuso lo terrà assolutamente in considerazione. Dobbiamo abituarci a vedere diverse rotazioni. Griglie scudetto? Quando ne sento parla mi viene l'orticaria. Un anno La Gazzetta dello Sport piazzò il Napoli al quinto posto e ci fu una bufera per non aver considerato il Napoli di Sarri per il titolo. Per quest'anno, vedo un Napoli forte, capace di entrare nei primi quattro posti. Per lo scudetto ho più di una riserva invece".