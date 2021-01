Gazzetta, Vernazza: "Gattuso criticato solo perché dopo Sarri ci sono aspettative sul gioco"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta Dello Sport: “Tutti i rapporti tra allenatori si sono consumati così. Credo si sia arrivato alla conclusione di un rapporto, resta da capire se subito o a giugno. Ormai sembra chiaro a tutti che il rapporto sia arrivato al capolinea. Onestamente non me lo spiego, i risultati sono dalla parte di Gattuso. Dal punto di vista del gioco si possono fare critiche, ma Gattuso è a due punti dalla zona Champions, è in corsa in Europa League, in semifinale di coppa italia. Ha perso la finale di Supercoppa, ma ci può stare. A Napoli le aspettative sul gioco sono altissime. Dopo Sarri si è abituata bene, ora è molto esigente".