Il Roma, Caiazza: “Insigne e Pisacane non hanno mai fatto proposte al Napoli. E' una fake news”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo Insigne? De Laurentiis ha passato il cerino al calciatore. Ci sono ottimi rapporti tra l'agente d'Insigne e De Laurentiis, ma ognuno porta acqua al suo mulino. Pisacane parla per Insigne ed ha voluto chiarire la situazione soprattutto sulla questione bonus alla firma. L'entourage non ha mai fatto una proposta al Napoli e sentir parlare di cifre non è possibile perchè poi esistono i leoni da tastiera”.