Il Roma, Scotto: "Sicuri che Mertens accetti la riduzione dell’ingaggio? Ha molte richieste”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Nel Napoli sono tante le soluzioni in sospeso. Di sicuro c’è la partenza di Ghoulam, che sarà sostituito da Olivera anche se non è ancora un acquisto già fatto. Altri addi non son sono così scontate, su Ospina e Meret si dovranno fare delle valutazioni. Spalletti stravede per il colombiano, si dovrà scegliere chi sarà il titolare la prossima stagione. Su questo aspetto potrà pesare il contratto in scadenza di Ospina, ma penso che il Napoli farà più di qualche riflessione.

Su Mertens stesso discorso, perché è un giocatore importante, ha avuto pochissimo spazio finora, però il Napoli già perderà Insigne e perdere anche il belga può essere un azzardo. In quel settore del campo è stato preso Kvaratskhelia, che però è un giovane e non può darti subito garanzie. Su Mertens però voglio dire una cosa: aspettiamo di dare per scontato che voglia rinnovare senza se e senza ma. Leggo di contratti ridotti e stipendi più che dimezzati, Mertens è un giocatore integro, che ha molte richieste e che finora ha giocato praticamente nulla o quasi, è stato eletto a ruolo da ‘riserva’ dal suo allenatore. Non sono tanto convinto che possa accettare un’altra stagione così alla sua età, penso che voglia fare una riflessione con il presidente e con la società per capire quali sono le idee dell’allenatore.

Arriverà un’offerta irrinunciabile per Osimhen? Magari! 150mln o anche 100 è una cifra fantascientifica, la Premier può permetterselo. Credo che Il Napoli accetterebbe questa cifra, non commetterebbe gli errori fatti con Koulibaly e Allan. Il Napoli ha trattenuto questi giocatori e non ha avuto la possibilità di rinnovare la rosa e oggi si ritrova con Koulibaly ad un anno dalla scadenza che guadagna tantissimo”.