KK, Martino: "Il calcio deve proseguire o fermarsi per tutto l'anno, lo dissi già per Juve-Napoli"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Questo è un momento unico per la nostra esistenza e va compreso. Può anche succedere che una partita di calcio sia in forse anche per questo motivo. L'augurio è che si possa giocare ma semplicemente perché è giusto che si vada avanti, sia ben chiaro, non lo dico perché una squadra può risultare favorita o meno, l'ho sempre detto anche l'anno scorso quando si verificò il rinvio di Juve-Napoli. Se ci sono regole è giusto che si vada avanti, altrimenti fermiamo tutto e ripartiamo l'anno prossimo quando forse avremo una situazione diversa sulla pandemia".