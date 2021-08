KK, Vigliotti: "Assurdo pagare 10 euro amichevole senza attaccanti, doveva essere in chiaro!"

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il Napoli ha quasi sempre fatto pagare le amichevoli e anche col Bayern ci poteva stare, ma trovo assurdo pagare oggi 10 euro per uno spettacolo simile senza attaccanti. Da parte del Napoli sarebbe stato un bel gesto con solo Politano avanti mettere la partita in chiaro per i tifosi".