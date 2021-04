KKN, De Maggio: "ADL vuole fare di Insigne il Totti del Napoli! Il rinnovo sarà una conseguenza"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul rinnovo di Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Insigne non ascolta nessuno, non ha bisogno di nessuno per trattare il rinnovo con il Napoli, decide tutto con la sua testa. Sia lui che De Laurentiis sono legati al Napoli e hanno dentro un gran desiderio: che Insigne diventi l'emblema del Napoli come lo è stato Totti alla Roma. Quando Insigne e De Laurentiis, da soli, si chiuderanno in una stanza per parlare credo che troveranno presto l'accordo per il rinnovo. Ci si aspetta un lieto fine".