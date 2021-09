KKN, De Maggio: "CR7 un peso, Juve ora è favorita! Napoli quarto in griglia"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' e ha stilato la sua griglia per la Serie A: "Non mi lascio incantare da un punto in due partite, io dico che la Juventus è ancora favorita. Il punto debole era Ronaldo, la Juve doveva solo liberarsi di lui. Il Napoli per me è quarto nella griglia, dopo Inter e Atalanta".