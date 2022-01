KKN, De Maggio sicuro: “Osimhen è più forte di Vlahovic. Vince le partite da solo”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' e ha parlato dell’attaccante nigeriano del Napoli spendendo parole d’elogio: “Osimhen vince le partite da solo, è fortissimo. All’inizio della stagione quando era a disposizione il Napoli ha fatto 8 partite e 8 vittorie prima del pareggio a Roma. Osimhen sposta gli equilibri, è un fenomeno e per me è più forte di Vlahovic. Non avrò la controprova, ma se ci fosse stato con Empoli e Spezia il Napoli avrebbe vinto”.