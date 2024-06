Mediaset, Benvenuti: "Dialogo aperto Napoli-Roma per Politano. Su Lukaku..."

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano alla Roma? La notizia è vera, c’è un dialogo aperto tra Napoli e Roma. C’è una pista importante, Politano risponderebbe all’identikit che sta tracciando De Rossi. A lui piacciono calciatori italiani, pronti, che non avrebbero bisogno di tempi per ambientarsi. Però la Roma è molto affascinata da Federico Chiesa che piace anche al Napoli. La Roma deve prima far cassa, deve reperire i 25 mln chiesti dalla Juventus e poi deve lavorare sull’ingaggio.

Lukaku? Non resta a Roma, l’addio è stato già metabolizzato dalla piazza romana. Già nel finale di stagione si percepiva che Lukaku sarebbe stato intrattenibile. Poi quando vedi che il ragazzo esprime sui social delle preferenze e dei gradimenti è un aspetto che si aggiunge ad uno scenario che era già delineato. Lukaku è funzionale al gioco di Conte, forse non ha i numeri realizzativi di Osimhen, ma è estremamente importante nella fase offensiva. De Rossi ha sempre detto che non gliene fregava che non segnasse, l’importante è che battagliasse in attacco e che facesse salire la squadra. Sono tra quelli che l’hanno apprezzato molto quest’anno, gli do un 7 in pagella, forse è mancata la doppia cifra e la capacità realizzativa”.