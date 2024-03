Mediaset, Cesari boccia Pairetto: “Secondo gol Atalanta irregolare, fallo evidente ad inizio azione!”

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Atalanta.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Atalanta: “Sul primo gol c’è un appoggio più che una spinta su Rrahmani. Per me non c’è il fallo, credo sia più la fisicità di Scamacca superiore.

Sul secondo gol invece l’azione nasce da un fallo di Hien su Osimhen. Osimhen non può saltare perché Hien lo trattiene, fa un intervento scomposto. Si doveva assolutamente intervenire perché l’azione ha continuità fino al gol”.