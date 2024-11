Mediaset, Trevisani furioso: “VAR annulla il gol del Venezia, ma non c’è certezza! E Ndicka?"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha commentato così il gol annullato al Venezia negli ultimi minuti della sfida contro l'Inter: "A livello arbitrale ci interessa capire l’episodio. Quanto dice Sverko non conta e non possiamo saperlo, mica in sala VAR hanno sentito Sverko!

Sappiamo che l’immagine non chiarisce al 100%, probabilmente c’è la mano al 70%, ma non è 100 e non è chiaro ed evidente. Al Monza tolgono un gol buono. L’unico episodio chiaro era il colpo su Ndicka ed hanno dato gol. Su ogni campo un arbitro ed un varista fanno ciò che gli pare, non si può! Migliorate la classe arbitrale, ogni settimana sono immondizie settimanali!”