I più forti del campionato? Bucciantini: "Leao, Lautaro e i due del Napoli"

Marco Bucciantini, intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post partita del derby vinto dall'Inter contro il Milan, ha parlato così del momento di Leao

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post partita del derby vinto dall'Inter contro il Milan, ha parlato così del momento di Leao e della sua esclusione dalla formazione dei titolari: "Il problema è sapere che non ti può dare l’anima in questo momento. È il più forte del campionato insieme a Lautaro e i due di Napoli. Sai che è un leader tecnico, ma hai accettato che non è un leader emotivo. Sai che non tira fuori l’anima".