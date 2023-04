Prime, Lavezzi: "Bravo Spalletti con Elmas, lo fa sentire importante"

Ezequiel Iván Lavezzi, ospite dei microfoni di Prime Video, parla così della sfida di stasera e di quanto sarà importante l'apporto di Elmas.

Ezequiel Iván Lavezzi, ospite dei microfoni di Prime Video, parla così della sfida di stasera e di quanto sarà importante l'apporto di Elmas: "Il Milan ha fatto grandissime cose nella gara di campionato, ma in Champions cambia tutto, è un'altra competizione.

Elmas? Le parole di Spalletti sono importanti, l'abilità di un tecnico è far sentire tutti i calciatori importanti, anche perché non sai mai quando ti potrà 'salvare' uno che magari hai tenuto spesso in panchina".