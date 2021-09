Radio Rai, Repice: "Napoli candidata allo scudetto, ma Juve e Atalanta restano favorite"

Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per le favorite allo scudetto restano Juventus e Atalanta, ma il Napoli sta avanzando una candidatura seria. Poi è chiaro che in un campionato ci sono tante gare. Ci sono le coppe di mezzo, il Napoli ad esempio dovrebbe onorare fino alla fine l'Europa League perché può arrivare in fondo anche lì. Il periodo di pausa di Spalletti è stato vissuto nella sua terra, nell'ambito in cui si trova meglio, e si è ricaricato".