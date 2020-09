Radio24, Capuano: "Che Milik si crucci non fa che male a sé stesso, Juve ha i piedi in tre scarpe"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24: “La Juventus, con Dzeko, prenderebbe il giocatore più funzionale da inserire nella rosa di Pirlo. Mi sembra che abbia i piedi in tre scarpe: Suarez, Dzeko e Milik, una dimostrazione di scarsa progettualità, c’è un po’ di confusione. Hanno 3 profili d’età, investimento economico e tattici profondamente diversi. Sto facendo fatica a star dietro al filo del mercato della Juventus, al di là del fatto che ho capito che c’è bisogno di abbassare il monte ingaggi. Quanto vale Milik tra un anno, a parametro 0? O lui ha già una prospettiva, altrimenti sono periodi un po’ particolari per i calciatori, crucciarsi non ha senso".