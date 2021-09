Rai, Antinelli: "Già si vede il tocco di Spalletti. Il rientro di Demme sarà importante"

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione 'Radio Goal': “Il Napoli ha fatto vedere delle cose interessanti, si è vista la mano di Luciano Spalletti, uno dei migliori allenatori italiani. Sono sorpreso che già a metà settembre si vede così tanto il suo tocco. A prescindere dagli interpreti vedendo anche i dati della partita, come il possesso palla nettamente superiore a quello della Juventus, il Napoli c’è.

Champions? Assolutamente alla portata, poi ragionando sugli impegni infrasettimanali delle coppe e recuperando tutti i giocatori, si potrà puntare anche a qualcosa di più. Vediamo anche se col rientro di Demme, il Pizarro per Spalletti, porterà qualcosa di meglio per il Napoli.

Lotta per lo scudetto? Non sono sorpreso del Milan, era tra le mie favorito, invece mi ha stupito la Roma di Mourinho. Ieri si è vista l’impronta del tecnico che cerca di vincere con le armi che ha a disposizione, così come lo è per Spalletti”.