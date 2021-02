Rai, De Capitani: "Domani il Napoli è avvantaggiato. Assenze importanti per Gasperini"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Luca De Capitani, giornalista Rai Sport. “Credo che tutti ci aspettiamo una partita diversa perchè non ci sono più prove d'Appello. Il Napoli parte avvantaggiato. Il pareggio tutto sommato è un risultato decisamente positivo per il Napoli perché se noi pensiamo alla vigilia da un punto di vista psicologico ma anche tecnico-tattico, c’era una squadra che ha vinto col Parma ma c'erano defezioni importanti, alcuni giocatori erano stanchi. Questa difesa a 3 che sicuramente non ha invitato la squadra ad attaccare ma intanto ha limitato l’Atalanta”

Sulle defezioni dell’Atalanta: “Gasperini non cambierà modulo. Gasperini avrà delle defezioni importanti, come Hateboer e Maehle, Ruggeri non è pronto per queste partite così importanti”.