Rai, Di Gennaro avvisa: "Non esistono più partite facili, col Bologna sarà dura"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista Rai. “In questo mese di marzo si deciderà al 90% il futuro della squadra e il futuro di questa stagione e della prossima quindi attendiamo con impazienza che arrivino queste partite. Speriamo che pian piano tutta la rosa riacquisti soprattutto una condizione psicofisica eccellente e speriamo che il calvario di situazioni negative che Osimhen ha vissuto sia terminato. Con il Bologna non è mai facila, è dura, ma ormai devo dire che in questo campionato non ci sono più partite facili. Anche con le squadre di metà classifica la squadra dovrà giocare al meglio delle proprie potenzialità e speriamo che lo faccia”.