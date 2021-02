Rai, Di Gennaro: “Uscire dall’Europa League non è un dramma, vi spiego perchè”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista Rai Sport. “Spero che con l’Atalanta ci sia un diverso approccio alla partita, un atteggiamento completamente diverso perchè adesso il piazzamento in Champions League diventa l'unico vero obiettivo della stagione, anche in virtù di quanto fatto ieri sera. Ti dico la verità l’eventuale uscita dall’Europa League non mi dispiacerebbe più di tanto perchè in quel caso il Napoli potrebbe concentrarsi esclusivamente per il campionato e avere finalmente una settimana intera di lavoro a disposizione. Adesso domenica con l'Atalanta bisogna tirar fuori le unghie sperando anche che i nerazzurri abbiano un pochino la testa rivolta all'impegno di settimana prossima in Champions League con il Real Madrid”.