Rai, Paganini: "Chiesa? Occhio al Napoli. L'agente ne ha parlato spesso con ADL"

A parlare del mercato di Serie A a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Rai Paolo Paganini.

Quali gli acquisti migliori finora?

"Il Napoli con Buongiorno, perché è un difensore di prospettiva, poi Douglas Luiz alla Juve può accendere molto le fantasie, ma anche Morata al Milan, che è un giocatore di livello".

Conte indispettito dalla situazione Osimhen:

"E' sempre un problema di soldi. Sappiamo l'evoluzione del discorso Osimhen, ma il nigeriano è stato pagato 72 mln dal Napoli e nella logica di ADL vorrebbe del cash. Per ora il PSG ha fatto marcia indietro però. La situazione si è un po' impaludata, anche con Lukaku. Ad oggi la cifra importante richiesta non c'è".

Kvaratskhelia: lo avrebbe ceduto per tenere Osimhen?

"E' vero, il georgiano era il vero uomo mercato e il PSG l'offerta l'ha fatta. Ma Osimhen è difficile da trattenere per quanto è accaduto. Già da quando ha firmato il rinnovo pensava alla nuova destinazione. Dipende molto dalle motivazioni, a oggi è difficile che il Napoli sacrifichi Kvara per tenere lui".

Cosa dovrà fare Conte per rilanciare Lukaku?

"Quando un giocatore ha un feeling molto stretto con un allenatore, certi meccanismi diventano automatici. Lukaku sa bene quanto è stimato da Conte, di sicuro ha voglia di rimettersi in mostra con un allenatore che lo stima dopo un'annata non esaltante alla Roma. Per Conte sarebbe più difficile rimotivare uno come Osimhen che Lukaku".

Dove finirà Chiesa?

"E' un separato in casa, un giocatore su cui la Juve ha investito parecchio. E' fuori dalle idee tattiche di Motta ma è un patrimonio della società e la Juve non può permettersi di svalutarlo. Si sono mosse ultimamente Tottenham e Chelsea ma terrei aperte l'opzione Napoli. In passato Ramadani ne ha parlato più di una volta con ADL, che lo stima molto".