Rai, Paganini: "Con i soldi di Osimhen il Napoli può prendere questi tre giocatori"

Nel corso della trasmissione 'Calciomania' su Radio CRC, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai.

“Conte al Napoli? In questo momento Conte è l’unico allenatore che può portare entusiasmo in una piazza scontenta. Conte sposa un progetto, ma soprattutto l’idea di venire in una piazza esigente con l’obiettivo di riportarla in alto. Ha avuto abboccamenti con la Juventus, col Milan, con Bayern Monaco e se sceglierà Napoli è perchè avrà in testa un progetto importante.

Buongiorno il Torino lo vende, se il Napoli arriva con i soldi. Venendo Osimhen, il Napoli ha una liquidità che altri top club non hanno e seppure si tratta di una cessione dolorosa, può permettere al club di lavorare su più prospetti. Buongiorno è un talento giovane su cui si può fare un progetto a lungo termine. Il Psg era forte su Osimhen anche perché il ds lo conosce molto bene e i contatti con l’entourage del giocatore sono stati molto serrati. Anche il Chelsea può pescare in Italia, ma ad oggi il Psg resta la prima destinazione.

Retegui e Gudmundsson? L’idea del Genoa è vendere solo uno dei due, preferibilmente il secondo. Gudmundsson è stato molto vicino all’Inter che però ha come priorità quella di rinnovare i contratti dei giocatori che sono e saranno i pilastri. Il Napoli intanto con la liquidità della cessione di Osimhen, avrebbe la possibilità di prendere giocatori come Gudmundsson e se prendi Buongiorno, Gudmundsson e Lukaku, inizia ad essere una squadra di alto livello”.