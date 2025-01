Podcast Rai, Paganini: "Kvara? È chiaro che il Napoli non voglia ripetere un caso Osimhen"

Il giornalista Paolo Paganini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del mercato.

Napoli e Inter, cosa la impressiona di entrambe? E le debolezze?

"Il valore aggiunto del Napoli è Conte, lo si sapeva dall'inizio. Se non parla più ADL, un motivo ci sarà. Io credo che però all'Inter c'è un aspetto sì, che è che all'Inter mancano i gol di Lautaro, se comincia a segnare lui diventa ancora più forte. Dall'altra parte l'Inter ha un caso inaspettato. La situazione Frattesi non va sottovalutata. Lui che chiede un confronto con i dirigenti, per me la situazione non è semplice. Kvaratskhelia? Guadagna 1,8 mln, arriva il PSG che gliene dà 10, la differenza è fondamentale. E' chiaro che il Napoli non voleva ripetere un secondo caso Osimhen, non credo arriveranno i 100 mln offerti in estate ma 80 mln o magari 70 con Skriniar. E se porti uno dentro come questo che guadagna tanto, anche qui la situazione da gestire non sarà semplice. Bisogna valutare l'effetto a catena. Magari è meglio se arriva un Danilo, che anche da questo punto di vista non rovina gli equilibri".

Ma Frattesi che farà?

"Rimarrà secondo me fino a giugno. La strategia dell'Inter è che se arriva la Roma, va bene anche Cristante ma devi mettere un conguaglio di 25-30 mln, ma se arriva il Napoli almeno 40. L'Inter non vuole rinforzare una concorrente, se deve farlo vuole che la paghino profumatamente. Per me, come Vlahovic alla Juventus, rimarrà fino a giugno".

E sul caso Danilo?

"Alla Juve è cominciato un processo di rinnovamento, ma alla Juve non puoi neanche aspettare tanto. Non puoi far andare Danilo al Napoli, perché è una tua concorrente. Vai a rinforzare una squadra rivale. Se lo mandi via e ancora non hai individuato il successo di Bremer...qualche domanda me la farei".