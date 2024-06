Podcast Rai, Paganini: "Osimhen non ha mercato e Kvara ha l'accordo col PSG"

vedi letture

L'esperto di mercato, il giornalista Paolo Paganini, è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

L'esperto di mercato, il giornalista Paolo Paganini, è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, che dice del caso Calhanoglu? "Il procuratore ha fatto i suoi conti, per me è la volontà del calciatore quella di andare a Monaco e sarà difficile che rimanga. Il futuro all'Inter è molto in bilico. Anche quando uno fa un rinnovo di un contratto, oggi conta poco. E' vero che le società se la prendono con i procuratori, ma è anche vero che le società usano i procuratori per arrivare a certi giocatori".

E ora cosa succederà? "Spero si chiuda presto la questione del rinnovo di Inzaghi, che è il perno principale dell'Inter. Poi è chiaro che l'Inter è stata spiazzata da questa vicenda Calhanoglu, si sono trovati spiazzati dalla decisione. Il piano B in casa è Frattesi, ma l'Inter ad oggi non ha in mano il sostituto".

Obiettivo centrocampo in casa Juve, dopo l'arrivo di Douglas Luiz: "La Juve penso che debba fare cassa, ci sono dei giovani che potrebbero essere sacrificati, bisogna capire la questione Chiesa. Si punterà su Fagioli e servirà un altro centrocampista accanto a lui. Rabiot mi sembra più lontano".

Douglas Luiz e Koopmeiners basterebbero per agganciare l'Inter? "Certo, se perde Calhanoglu l'Inter perde uno importante. I sentori di un addio non c'erano. Al premio Bearzot ho sentito Marotta e Inzaghi e Calhanoglu rimaneva il giocatore perno della squadra del prossimo anno. Calhanoglu ha già l'accordo con il Bayern e ha messo davanti al fatto compiuto l'Inter, come Kvaratskhelia a Napoli con l'accordo col PSG. Lo convincerà Conte? La voglia è di vendere Osimhen, che oggi dopo aver rinnovato e dopo la sparata contro il ct della Nigeria non ha più quel tipo di mercato. A oggi il mercato vero ce l'ha Kvara e non Osimhen".

Di Lorenzo che farà? "Il procuratore è stato chiaro, molto probabilmente ha già l'accordo con un'altra società, che è la Juventus. Rischia di partire e vorrei capire che ne pensa Conte. Perché anche lui avrà dato una lista della spesa".