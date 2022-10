Rai, Perillo: "Ajax arrabbiato questa sera. Rientro Osimhen può diventare un bel problema"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore Tgr RAI

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore Tgr RAI: "L'Ajax sarà molto più rabbioso questa sera, all'andata è stata umiliata e massacrata dal punto di vista del gioco. E' stata una delle peggiori partite della storia del calcio olandese e proverà a riscattare orgoglio e onore a Napoli. Proveranno a fare la loro partita, disinvolta e a tratti cattiva. Il che potrebbe essere ancora un vantaggio per gli azzurri, che potrebbero trovarsi davanti delle praterie. Qualsiasi avversario oggi tremerebbe a giocare una gara al Maradona contro questo Napoli. L'assenza di Rrhamani peserà molto, ma ho fiducia nelle scelte di Spalletti. Juan Jesus l'anno scorso ha fatto benissimo, mentre Ostigard è un giovane che ha già dimostrato ottime cose in Italia. Quando il Napoli prese Raspadori e Simeone esultai. La rosa è profondissima e Spalletti è tra i migliori nei gestire i 5 cambi. Simeone in panchina è un lusso incredibile... Questo è un gruppo perfetto dove non ci sono prime donne. Il rientro di Osimhen può diventare un 'problema', uno molto bello. Non vorrei fare l'allenatore del Napoli in questo momento (ride ndr)".