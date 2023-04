Rai, Perillo: "Di Spalletti temevano tutti una cosa, invece si sta dimostrando equilibrato"

"Mi piace evidenziare, invece, il comportamento di Spalletti soprattutto per quanto riguarda l’aggressione verbale da parte di Landucci".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale: "Capisco l’adrenalina, il nervosismo che si è generato attorno la Juventus, ma non ho apprezzato il gesto di Allegri, allenatore di grande esperienza che dovrebbe rendersi conto di dover gestire meglio questi momenti. Mi piace evidenziare, invece, il comportamento di Spalletti soprattutto per quanto riguarda l’aggressione verbale da parte di Landucci. Mi è sembrato a dir poco irreprensibile e devo fargli i complimenti, non è facile quando le offese sono sul piano personale. Di Spalletti temevano tutti un’unica cosa, il suo carattere particolare e invece sta dimostrando di essere equilibrato. Mi dispiace la gestione del VAR, dovremmo tornare tutti a riflettere sull’utilizzo di questa tecnologia, trovo inverosimile che le stesse immagini ad uso degli addetti al VAR hanno fatto il giro d’Italia e hanno convinto tutti – sia su Leao che Gatti – non lo concepisco.

Posticipo Napoli-Salernitana? Vedremo cosa succede. Spero arrivi una risposta definitiva oggi, perché non vorrei che anche una festa diventi un problema a Napoli".