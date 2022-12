Rai, Perillo: "Se Demme insiste, il Napoli saprà come muoversi. Ecco chi proverei a prendere"

"È stato penalizzato da un brutto infortunio che ha spinto Spalletti ad escluderlo anche dalla lista UEFA".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore TG Rai Nazionale: "Messi è un fuoriclasse, ma non paragonabile a Maradona. Questo è il Mondiale delle partite imprevedibili, dei risultati che vanno contro quelle che dovrebbero essere le logiche, il Marocco ha un’organizzazione di gioco notevole e punta molto più sulla difesa, attentissimo sulle chiusure e ripartenze, così facendo è arrivato in semifinale. La Francia è oggettivamente più forte e immagino una finale Francia-Argentina e non saprei neppure dire chi la potrebbe vincere. Sono due squadre molto attrezzate e la Francia lo meriterebbe per le assenze pesantissime, come Kanté, Pogba, Benzema che è stato perfettamente sostituito da Giroud. Non tifo per nessuna, al massimo Argentina. Dybala avrebbe meritato più spazio.

Ripresa? Spalletti ha una squadra che gioca una meraviglia, le amichevoli possono essere considerate attendibili, sappiamo tutti che una delle sue forze è far partire bene le squadre. Per me la pausa è stata una fortuna, umanamente era impossibile pensare di continuare a quel ritmo senza poi scoppiare. Chi ho visto male è Lukaku, palesemente fuori forma e sovrappeso col Belgio, un giocatore che mi piace tantissimo, ma non sono se a gennaio tornerà ad essere quello dei tempi d’oro. Lautaro Martinez una delle più grandi delusioni di questo Mondiale insieme a Cristiano Ronaldo. Vedo un ritorno roseo per il Napoli.