Rai, Perillo: "Se il Napoli starà fermo sul mercato, si riconferma la strafavorita"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore del TGR RAI: "Il mercato? Se il Napoli sta fermo sul mercato, ha ottime possibilità di confermarsi ancora una volta favorita per la vittoria dello Scudetto. Gli sviluppi delle altre big rivelano già che stanno perdendo pezzi importanti e hanno problemi a rinforzarsi. Tonali al Newcastle, oltre le difficoltà che hanno Inter e Juventus, sono tutti segnali che danno man forte al Napoli. Gli azzurri per ora hanno perso soltanto Spalletti, ma si prepara a perdere anche Giuntoli e Kim. La possibilità di spendere tanti soldi, però, sarà di aiuto al Napoli, che proverà a trattenere Osimhen e i principali fuoriclasse della propria rosa. Rudi Garcia ha esperienza e saprà tenere vive le stesse caratteristiche viste con Spalletti.

A me sembra che tutto stia andando verso il senso giusto. Giuntoli? E' un fuoriclasse, ha fatto cose importantissime, ma il calcio a Napoli non finirà con il suo addio. I frutti dell'albero del DS si raccolgono negli anni, quindi bisogna essere pazienti. E il Napoli continuerà a raccoglierli anche in questo mercato ballerino. Offerte indecenti per Osimhen? Il problema non sarebbe ADL che vuole o non vuole incassare quei 150 milioni di euro, ma il fatto che certi club possano offrire 13-15 milioni netti a stagione al calciatore... Trattenere Osimhen è possibile, a patto che appunto non arrivino offerte faraoniche".