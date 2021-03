Rai, Perillo: "Sostengo Gattuso, ma ha insistito su una cosa improponibile"

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Ho sempre sostenuto che Gattuso abbia fatto qualcosa di straordinario con il Napoli l'anno scorso. Gattuso ha molte attenuanti per il periodo brutto che il Napoli ha attraversato. Degli errori ci sono stati, ha insistito sulla coppia Fabian-Bakayoko, che era improponibile contro certe squadre e in certe partite. Però continuo a sostenere che possa essere l'uomo giusto per il Napoli.

Sostengo che Gattuso potrebbe essere ancora l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Mi dispiace aver visto il Napoli eliminato anche dalla Coppa Italia. Poteva difendere il titolo. Anche dell'Europa League il Napoli è stato eliminato da una squadra mediocre, con tutto il rispetto. La qualificazione in Champions non è certa. Purtroppo i rimpianti ci sono perchè per me il Napoli poteva giocarsela per lo scudetto".