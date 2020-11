Rai, Varriale: "Contro il Rijeka il Napoli è chiamato a reagire dopo il ko col Sassuolo"

Nel corso di 'Radio Goal', Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Contro il Rijeka il Napoli è chiamato a dare una risposta dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Domenica è stato molto bravo De Zerbi a mutare il suo atteggiamento tattico, giocando più basso per non dare spazio a Osimhen. E’ una sconfitta che fa parte di un naturale percorso di consolidamento, alcuni giocatori sono un po’ in ritardo, faccio un nome per tutti: Mertens. Normalmente le occasioni che ha fallito contro il Sassuolo non le sbaglia, se il tuo uomo che può risolvere le gare fa certi errori allora è dura riuscire a vincere le partite. C’è comunque la certezza di una conduzione tecnica che è arrivata l’anno scorso a differenza della Juve che ha Pirlo. Quest’anno è pieno di incertezze, i tanti impegni ravvicinati, la mancanza di pubblico sugli spalti che per certe squadre come il Milan può rilevarsi un vantaggio. E’ naturale ad inizio stagione aspettarsi alti e bassi e lo è ancora di più in questa stagione, sperando sempre che il campionato possa proseguire vista l’incertezza che dà il Covid.

Caso Lazio? Su questa vicenda bisogna astenersi da commenti senza conoscere a fondo la situazione. Prima della partita della Nazionale a Bergamo per tutto il pomeriggio si parlò di una possibile positività di El Sharawi che poi si rivelò falsa. La Lazio in Italia ha probabilmente certi parametri mentre l’Uefa ne ha altri, già è capitato con Hakimi che non giocò in Champions mentre due giorni dopo fu disponibile per il campionato essendo risultato negativo”.