Rai, Venerato: "Mendes porta a Gattuso un'offerta al mese, ma lui non pensa ai soldi e rifiuta"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato del possibile rinnovo di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Castel Volturno non si parla solo di Champions League, ma anche di obiettivi più importanti. Questo l'ha captato anche la società. L'obiettivo prefissato da De Laurentiis a Castel di Sangro è la Champions League, ma si crede che si possa raggiungere anche qualcosa di più. Per farlo, però, bisogna avere un allenatore stabile e per questo si sta provando a rinnovare il contratto di Gattuso. Io sono molto ottimista su questo tema perché Mendes porta offerte a Gattuso una volta al mese da ogni dove e l'allenatore gli ha sempre detto di voler restare e di non voler pensare ai soldi".