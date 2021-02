Rai, Venerato: “Rigore ciclopico su Mario Rui! Ad altre lì danno appena cadono”

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ai microfoni di Tv Luna, ha parlato degli episodi arbitrali del Napoli: “Il rigore su Mario Rui è ciclopico se hai dato quello di Fabian con lo Spezia. Quando il Napoli subisce un rigore per un contattino si dice che è rigore, ora invece no. Mario Rui va in anticipo, voleva stopparla non va solo per tagliare la strada, poteva andare solo lì per prendere il pallone. Quest’anno poi stiamo vivendo un campionato dove appena si casca in area e le alcune squadre è sempre rigore”!