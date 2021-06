Report - Ex ag. Kulusevski rivela: "Bonucci gli ha proposto di incontrare Lucci, me l'ha confermato"

Prosegue l’inchiesta di Report su Rai3 in merito al passaggio di Gianluca Scamacca e Dejan Kulusevski nella scuderia di Alessandro Lucci. Raggiunto dalla trasmissione, l’ex agente dello svedese della Juventus, Stefano Sem, commenta così: “Nel mio caso è Bonucci che è andato dal giocatore e gli ha detto guarda perché non lo incontri. Sì, al 100 per cento. Me l’ha raccontato il giocatore, confermato anche dalla famiglia”.

Lucci è solito operare così?

“È un suo modus operandi”.