Repubblica, Corbo: "Il Barcellona resta forte perché squadra di tradizione"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "Barcellona-Napoli partita difficile ma anche suggestiva e interessante, può succedere di tutto. Bisogna vedere il Napoli come sarà, in quali condizioni e se avrà recuperato la forma migliore. Ogni tanto occorrono questi incontri durissimi perché sono come esami di maturità, se li superi fai dei passi in avanti. Con Ancelotti certe partite che sembravano impossibili poi si sono vinte. Il Barcellona è forte perché è una squadra di tradizione".