Repubblica, Corbo: "L'errore più clamoroso ora sarebbe criticare il Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "Alla vigilia di un Benfica-Roma intervistai Falcao, la Roma stava benissimo e i portoghesi non se la passavano bene ma Falcao parlò della tradizione. Quando giochi contro il Barcellona non è che puoi pensare di comprare gente a gennaio e diventare più forti. I grandi club restano tali al di là della difficoltà. Il Napoli non farà campagna acquisti per incontrare il Barcellona, la spesa non vale l'impresa. Conoscendo De Laurentiis al massimo potrebbe fare un investimento produttivo ma non butterà soldi a gennaio. De Laurentiis sembra uno avaro e probabilmente lo è ma se c'è da fare un affare lui i soldi li spende. Paradossalmente sul mercato ha speso anche troppo.

Scadimento di forma? Sono legato sempre ai fatti. Nelle prime 8 partite il Napoli ha realizzato 24 punti, cioè il massimo possibile. Nelle successive 9 partite ha fatto 12 punti, giusto la metà. C'è stato un divario clamoroso nel rendimento. Sono state le assenze o c'è stato un quadro generale di calo di forma? Ma l'errore più clamoroso sarebbe criticare il Napoli, che invece va studiato. Bisogna capire cosa è successo e poi intervenire. Parlare solo di infortuni e assenze è una fuga dalla verità".