Repubblica, Vanni: "ADL aveva fastidi alla pancia per le ostriche, ma non era acciaccato"

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente aveva qualche fastidio di pancia, ma non era molto acciaccato. La sera, poi, rientrato da Milano, ha avuto un crollo di condizione dopo aver saputo di essere positivo. In Lega aveva dei disturbi di digestione e, a chi ha chiesto, ha risposto che era colpa delle troppe ostriche mangiate. Come stava veramente lo sa solo lui. Diversi presidenti e dirigenti sportivi sono usciti senza mascherina dalla Lega. Questo è segno che anche nel mondo del calcio l'attenzione s'è un po' allentata".