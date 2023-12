Sky, Bergomi: “Non cambio opinione, il problema del Napoli resta questo”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore Beppe Bergomi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore Beppe Bergomi: "Sicuramente il Napoli di Mazzarri ha fatto dei primi tempi, continuo a pensare che il problema sia la fase difensiva. Prende troppi gol, non dà mai la sensazione che sia difficile fargli gol come accadeva l’anno scorso. Devi dare anche tempo all’allenatore per allenarli. Secondo me l'anno scorso erano allenati bene, quest'anno pronti via no.

Resto dell'idea che se difendi bene, attacchi anche bene. Il Napoli non è una squadra brava a difendere se li porti dentro all’interno la propria area di rigore, per difendere bene deve stare alta. E per stare alti devono esserci automatismi e delle pressioni fatti bene. A Bergamo nel secondo tempo il Napoli sta soffendo tantissimo, ma un episodio l'ha fatto svoltare: il rinvio sbagliato di Carnesecchi. Però sono d'accordo nel dire che il Napoli è squadra".