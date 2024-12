Sky, Bonan: “Scambio Raspadori-Danilo? Fossi la Juve ci penserei prima di privarmi di un leader”

“Lo scambio Danilo-Raspadori probabilmente sarebbe intelligente, ma lo vedo poco probabile".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di ‘Calciomercato l’Originale’: “Lo scambio Danilo-Raspadori probabilmente sarebbe intelligente, ma lo vedo poco probabile. E’ difficile da farsi a gennaio con due grandi squadre che lottano per obiettivi simili, anche se in questo caso una risolve il problema dell’altra e ci potrebbe stare.

Danilo per me è un leader nella Juventus e ci penserei prima di privarmene. E’ vero che ha avuto una flessione molto importante, ma nell’ultima partita l’ho visto in grande recupero e ci penserei. Raspadori è un giocatore di qualità, che farebbe molto comodo non soltanto alla Juventus ma a tante altre squadre. Può essere che incontrando le esigenze dell’una e dell’altra è un affare che si porti fino in fondo, me lo auguro perché ci sarebbe qualcosa di cui parlare a gennaio”.