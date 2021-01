Sky, Bucciantini: "Il Napoli aveva bisogno di una vittoria così"

Al termine della partita, il giornalista Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato la vittoria del Napoli contro il Parma: “Credo che il Napoli avesse bisogno di questo tipo di vittoria, lottata, di compattezza. Per uscire anche dal discorso retorico della sfortuna, di una squadra che ha perso punti, di essere condannati a giocare sempre in condizioni splendide per vincere. Questa è una vittoria che secondo me è molto importante. Nel secondo tempo la partita è un po cambiata, il Parma è andato molto intorno all’area di rigore senza creare grandissime occasioni. A quel punto Gattuso si mette a 3, così il Napoli blocca il Parma e poi chiude la partita con il gol di Politano”.