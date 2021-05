Sky, Camicioli entusiasta: “Spalletti-Napoli? Matrimonio perfetto, farà fare il salto di qualità”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Se la vicenda Totti e quella Icardi fanno storcere il naso alla tifoseria del Napoli, non sono d'accordo. Nella vicenda Icardi Spalletti aveva ragione. Nella questione Totti io aspetterei ed ascolterei la sua versione. Abbiamo sentito la versione di Totti e ora vogliamo sentire la versione di Spalletti. Lui l'ha raccontata ai suoi amici e si sono fatto una risata. Lui comunque fa un gran calcio e diverte. Tanti i discorsi che facciamo oggi non contano, conta il campo. Secondo me Spalletti può far fare il salto di qualità al Napoli. Ci farà divertire, farà un grande calcio. Per me è un matrimonio perfetto".