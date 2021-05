Sky, Camicioli: “Osimhen-Godin? In Premier non avrebbero fischiato fallo. Sullo Spezia..."

Davide Camicioli, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Quei due punti in più servivano al Napoli, davano una maggior garanzia e tranquillità. Il pareggio con il Cagliari è il simbolo di questa stagione del Napoli, molto sfortunata. Attenzione alla Lazio che è in rincorsa e deve recuperare una partita con il Toro. Chi avrà più benzina andrà in Champions. Politano? E' uno di quelli che mi porterei ovunque, merita la nazionale. La scelta di andare a Napoli gli serviva, era fondamentale. Lo porterei agli Europei. Napoli è una piazza difficile e unica, c’è una sola squadra e tutto viene ingigantito.

Osimhen? Molto difficile calcolare il fallo di Osimhen su Godin. Riguardandolo varie volte ti rimane il dubbio. Io amo la Premier e in Premier non lo avrebbero fischiato quel fallo. Spezia? Lo Spezia, statistiche alla mano, ha sempre fatto grandi partite con le grandi squadre. Cosa mi aspetto? Giocherà con possesso palla ma concederà delle occasioni. Se il Napoli riparte con i suoi attaccanti diventa dura per lo Spezia".