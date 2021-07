Sky, Camicioli: “Pochi ne parlano, ma finora Di Lorenzo ha fatto benissimo. Su Mertens…”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Oggi si parla di Locatelli e Spinazzola come i due calciatori che hanno fatto l'exploit a Euro 2020, ma anche Di Lorenzo ha fatto bene. E' stato ordinato, concentrato. Non è facile esserlo quando vieni catapultato così in campo. Mertens? Mi aspetto di più da lui. O, meglio, mi aspettavo di più, ora speriamo che faccia ancora meno".