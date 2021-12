Sky, Camicioli svela il pre di Thiago Motta: "Da esonerato aveva chiesto di non farsi umiliare!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Stefano Camicioli: "Il ko del Napoli è il risultato più inatteso, sorprendente. Lo Spezia ha vinto con un allenatore praticamente già esonerato per problemi anche di spogliatoio. Il destino di Thiago Motta era ed è probabilmente segnato, anche se non c'è l'ufficialità, C'era il tempo per recuperare, è stata la prima gara davvero negativa del Napoli, al di là delle assenze. Aveva le batterie scariche, poi quando non va c'è poco da fare e Provedel è stato il migliore. E' un ko amaro perché è davvero brutta, anche immeritata pure se la prova è stata brutta. E' un campionato così, grandi momenti e poi una brutta sconfitta, ma manca un girone e ricordiamoci che l'anno scorso il Milan era campione d'inverno e poi è entrato in Champions all'ultima giornata.

Vi svelo che Thiago Motta prima della partita ha chiesto di essere uomini e di non farsi umiliare, di non prendere l'imbarcata insomma. Da la Spezia si vocifera di un esonero già deciso e circolano i primi nomi per la sostituzione".