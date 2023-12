Sky, Caressa: “Ora vi accorgete che Massa non va mai al VAR? Serve il voto di gruppo e non all’arbitro!”

"Non è neanche colpa di Massa se non lo chiamano, ma l’arbitro deve capire che le cose sono cambiate e non è più il re del campo".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il conduttore Fabio Caressa: "Ora molti si sono accorti che Massa non va mai al VAR. Non voglio parlare neanche di episodi altrimenti si dice subito vogliono favorire questi o quelli. In generale dico che avvertiamo difficoltà psicologiche tra arbitro e VAR.

Non è neanche colpa di Massa se non lo chiamano, ma l’arbitro deve capire che le cose sono cambiate e non è più il re del campo. Ora si lavora di squadra. Per me le squadre devono essere fisse, dividendo le carriere e con i voti di squadra e non sei singoli! Se lui è il numero uno degli arbitri ed al VAR c’è il numero 10 succede che non viene chiamato, ma e’ normale e succederebbe in tutti i lavori. Serve la squadra arbitrale fissa come in Champions e voto per tutto il gruppo!”.