Sky, Ciarravano: “30’ di Lukaku non bastano, ne serviranno il doppio per competere”

"Poi nel secondo tempo la sensazione che abbia finito le energie e che Acerbi in crescendo poi abbia stravinto il duello".

Paolo Ciarravano, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Abbiamo visto a tratti Lukaku. Se prendiamo le due partite di San Siro, col Milan fa un gol molto pesante che indirizza partita dove è bravo a sfruttare un errore di posizionamento dei due centrali.

Quindi il giocatore c’è ancora, però quando è lui che deve determinare e venire di più incontro con una squadra che parte bassa, spesso deve risalire tanto campo, questo lavoro di venire in contro e di attaccare subito la profondità che gli abbiamo visto fare per esempio all’Inter con Conte, e che nell’ideale Conte vorrebbe giustamente riproporre, quest’anno l’abbiamo visto poco. Secondo me l’inizio nell’ultima partita contro l’Inter non è stato malvagio, però mezz’ora? Poi nel secondo tempo la sensazione che abbia finito le energie e che Acerbi in crescendo poi abbia stravinto il duello. Quindi questa altalena che non è sufficiente al Napoli, per vincere o per essere competitivo fino alla fine di Lukaku non basteranno più 30’ dentro una partita ma ce ne vorranno il doppio”.