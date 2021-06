Sky, Compagnoni punge: "Ricordo cosa si diceva quando il Chelsea prese Jorginho"

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky Sport, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Gli Europei finora sono stati molto interessanti. Si segna moltissimo e non ci sono state molte partite brutte tatticamente. Tuttavia, mi sento di dire che l’unica squadra vera mi sembra proprio l'Italia. E’ vero che ci sono formazioni più forti ma al momento si è dimostrata la squadra migliore. Jorginho? Quando il Chelsea lo acquistò dal Napoli, ricordo che in tanti dicevano che fossero stati soldi buttati quelli spesi per acquistarlo”.