Sky, Condò: "Calciatori a colloquio con gli ultras? Hanno paura, per questo ci vanno"

TuttoNapoli.net

Il giornalista Paolo Condo è intervenuto ai microfoni di Sky parlando della scena dei calciatori del Napoli che, convocati dagli ultras, sono andati a confrontarsi faccia a faccia: "È una scena che abbiamo visto molte volte, in vari stadi. È un problema di ordine pubblico. I giocatori (in genere, non solo quelli del Napoli, ndr) hanno paura, quindi ci vanno. È stata un’annata orrenda ma io do per scontato che si impegnino".